Microsoft отключила бесплатный переход на Windows 11 с Windows 7 и Windows 8

Компания Microsoft отменила бесплатный апгрейд с Windows 7 или 8.1 до Windows 10. Теперь пользователи устаревших операционных систем корпорации больше не могут обновиться до «десятки» бесплатно — ключ или диск с копией ОС нужно приобретать отдельно. Ранее юзеры могли перейти на Windows 10 с «семёрки» и «восьмёрки», а затем по такой же программе установить себе и Windows 11.

Интересно, что официальный бесплатный переход на Windows 10 с Windows 7 и 8.1 был закрыт ещё в июле 2016 года. Однако компания не отключала эту возможность вплоть до конца сентября 2023 года, закрыв тем самым основные лазейки для перехода на более новые версии Windows бесплатно.

В Microsoft отметили, что бесплатный апгрейд в компании всё же остался — пользователи могут свободно перейти с Windows 10 на Windows 11 без дополнительной платы. Как долго будет существовать эта система перехода, неизвестно.