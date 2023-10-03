EA Sports FC 24 детально сравнили с бесплатной eFootball 2024

Совсем недавно состоялся релиз двух футбольных симуляторов: наследника культовой «Фифы» EA Sports FC 24 и бесплатного eFootball 2024. Блогер ElAnalistaDeBits сравнил обе игры с точки зрения графики, физики и других деталей.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат EA Sports/Konami.

По итогам сравнения оказалось, что EA Sports FC 24 в целом выглядит куда лучше и современнее: от проработки лиц до физики одежды, мяча и сетки у ворот. Однако некоторые физиономии футболистов у eFootball 2024 выглядят всё же более реалистично, хоть и на них часто не хватает теней и других деталей.

Лионель Месси в EA Sports FC 24 и eFootball 2024 Фото: ElAnalistaDeBits

Килиан Мбаппе в EA Sports FC 24 и eFootball 2024 Фото: ElAnalistaDeBits

Больше всего eFootball 2024 уступает EA Sports FC 24 в анимациях — в японском футсиме они выглядят дёргаными и неестественными, тогда как у канадцев максимально плавные переходы между движениями. Что касается освещения, то в обоих проектах оно выполнено на высоком уровне и отличается разве что подходом к его реализации.