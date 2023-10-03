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Valve сняла блокировку игрокам в Counter-Strike 2 за использование Windows 7

Valve сняла блокировку игрокам в Counter-Strike 2 за использование Windows 7
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После официального релиза Counter-Strike 2 некоторые пользователи сообщили, что получили VAC-блокировку в игре из-за использования Windows 7. По мнению геймеров, бан произошёл из-за того, что античит принял устаревшую операционную систему за обыкновенные читы.

Спустя несколько дней Valve начала разблокировку аккаунтов, которые были забанены по ошибке. Об этом сообщают пользователи Reddit, опубликовав скриншот с извинениями за случившееся от Valve. Судя по всему, отказываться от поддержки ОС 2009 года разработчики не собираются.

Фото: Reddit

При этом уже с 1 января 2024 года Steam прекратит работать на Windows 7. Это значит, что пользователям так или иначе предстоит обновиться как минимум до WIndows 10. Тем временем число юзеров «семёрки» в Steam стремительно сокращается — в сентябре их было чуть больше 1,3%.

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