Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Локи» (2023): расписание и дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
Комментарии

5 октября стартует второй сезон «Локи» — одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Шоу с Томом Хиддлстоном продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.

Второй сезон «Локи» будет состоять всего из шести эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в сервисе Disney+. Финал состоится уже 9 ноября — станет ли эпизод последним во всём сериале, неизвестно.

Расписание второго сезона сериала «Локи»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 октября
2-я серия12 октября
3-я серия19 октября
4-я серия26 октября
5-я серия2 ноября
6-я серия9 ноября
Материалы по теме
Автор сериала «Локи»: нашей целью всегда было воссоединение Локи и Тора
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android