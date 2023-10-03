Расписание выхода второго сезона сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

5 октября стартует второй сезон «Локи» — одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Шоу с Томом Хиддлстоном продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.

Второй сезон «Локи» будет состоять всего из шести эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в сервисе Disney+. Финал состоится уже 9 ноября — станет ли эпизод последним во всём сериале, неизвестно.

Расписание второго сезона сериала «Локи»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 5 октября 2-я серия 12 октября 3-я серия 19 октября 4-я серия 26 октября 5-я серия 2 ноября 6-я серия 9 ноября