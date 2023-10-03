Расписание выхода второго сезона сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
5 октября стартует второй сезон «Локи» — одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Шоу с Томом Хиддлстоном продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.
Второй сезон «Локи» будет состоять всего из шести эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в сервисе Disney+. Финал состоится уже 9 ноября — станет ли эпизод последним во всём сериале, неизвестно.
Расписание второго сезона сериала «Локи»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 октября
|2-я серия
|12 октября
|3-я серия
|19 октября
|4-я серия
|26 октября
|5-я серия
|2 ноября
|6-я серия
|9 ноября
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