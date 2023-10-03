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Россияне начали скупать флагманские смартфоны из-за нестабильности курса валют

Россияне начали скупать флагманские смартфоны из-за нестабильности курса валют
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В третьем квартале 2023 года продажи смартфонов в России выросли на 44% в натуральном и на 66% в денежном выражении, а наибольшим спросом пользуются флагманские устройства дороже 80 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных ритейлеров и операторов связи.

Как рассказали в МТС, в третьем квартале в РФ продано около 8,1 млн смартфонов на 181 млрд рублей. В штуках лидером стала Xiaomi (32%), далее идут Tecno (15%) и Infinix (11%). В пятёрку также вошли Samsung (10%) и Apple, доля которой выросла до 7%. В компании подтвердили, что наибольшим спросом пользовались флагманские модели стоимостью выше 80 тыс. рублей.

О росте продаж дорогих смартфонов сообщили также представители restore и «М.Видео-Эльдорадо». Эксперты связывают ситуацию с нестабильным курсом доллара и евро — россияне опасаются, что цены взлетят ещё выше, поэтому покупают девайсы уже сейчас, не откладывая на осенние праздники и Новый год.

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