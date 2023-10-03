Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Baldur's Gate 3 вышел новый хотфикс — он исправил баг с общим инвентарём

Для Baldur's Gate 3 вышел новый хотфикс — он исправил баг с общим инвентарём
Комментарии

3 октября студия Larian выпустила уже восьмой хотфикс для Baldur's Gate 3. Апдейт направлен в первую очередь на исправление основных ошибок после выхода третьего патча.

Так, обновление исправило баг с общим инвентарём персонажей. Из-за него герои передавали протагонисту предметы при исключении из партии. Авторы также устранили вылеты в мультиплеере после броска кубика и в режиме разделённого экрана, а также «побрили» кота по кличке Его Величество. Ранее у животного породы сфинкс внезапно выросла шерсть, что вызвало недоумение у фанатов.

Поддержка Baldur's Gate 3 тем временем продолжается. Авторы планируют дальше выпускать небольшие обновления и крупные патчи, устраняющие ошибки и повышающие общую производительность.

Материалы по теме
Видео
Нейросеть озвучила фрагмент из Baldur's Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android