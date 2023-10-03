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В российской игре «Смута» будет представлен животный мир

В российской игре «Смута» будет представлен животный мир
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Авторы российской экшен-RPG «Смута» ответили на вопрос о том, можно ли будет встретить в игре представителей животного мира.

Разработчики из студии Cyberia Nova наглядно показали ответ в виде нового скриншота, на котором можно увидеть двух лосей рядом с лесом. Других подробностей авторы не привели.

Фото: Cyberia Nova

Ранее руководитель проекта Алексей Копцев раскрыл подробности о «Смуте». По словам разработчика, упор был сделан на достоверное воссоздание России XVII века, игра хорошо покажет быт того времени и передаст атмосферу.

Ролевая игра «Смута» про Юрия Милославского должна выйти в начале 2024 года на ПК. Демо-версия и полноценный релиз будут выпущены на площадке VK Play, про выход игры в Steam пока ничего неизвестно.

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