Режиссёр «Брата 3» рассказал, почему назвал фильм именно так

В конце осени в прокат выйдет фильм «Брат 3». Конечно, это не продолжение франшизы Алексея Балабанова. Тогда почему у него такое название, намекающее на обратное? Об этом рассказал Валерий Переверзев, режиссёр ленты.

По его словам, название было сделано по требованию инвестора. Постановщик очень хотел найти человека, который выделит деньги на реализацию всех его задумок. Поэтому пришлось соглашаться с названием.

Тут в моей жизни появляется человек, который читает сценарий и говорит: «Я дам тебе деньги, если это будет «Брат 3». Мне в целом было всё равно, как фильм будет называться, главное — реализовать все задумки. Так название и появилось. Правда, потом этот человек отказался от проекта, когда тот уже был запущен в работу.

Сюжет картины режиссёра расскажет о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие происходит в начале 2000-х в Тамбове.

Главные роли исполнили Александра Вознесенская, Василий Карпенко, а также братья Юрий и Владимир Торсуевы. В съёмках также приняли участие рэпер Птаха, Оливье Сиу, Костас Мэндилор и Эрик Робертс.

Премьера ленты состоится 23 ноября.