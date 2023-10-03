Китайцы специально придумывают фейки про плохое качество индийских iPhone 15

Издание Bloomberg сообщило, что из-за того, что iPhone 15 собирались не только в Китае, но и в Индии, китайские пользователи стали занижать качество индийских сборок. Якобы они намного хуже.

В соцсети Weibo начали появляться массовые фейковые новости о том, что европейские покупатели отказываются от айфонов индийского производства из-за их низкого качества, а китайские устройства отправляются на замену, поскольку их качество в разы лучше.

Поток фейковых новостей связан с тем фактом, что Китай производит большинство смартфонов в мире — это достижение, которым многие гордятся и которое обеспечивает занятость многих жителей страны. Китай гордится своими технологиями и производственным мастерством, поэтому воспринимает в штыки то, что теперь сборкой занимаются и в Индии.