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Китайцы специально придумывают фейки про плохое качество индийских iPhone 15

Китайцы специально придумывают фейки про плохое качество индийских iPhone 15
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Издание Bloomberg сообщило, что из-за того, что iPhone 15 собирались не только в Китае, но и в Индии, китайские пользователи стали занижать качество индийских сборок. Якобы они намного хуже.

В соцсети Weibo начали появляться массовые фейковые новости о том, что европейские покупатели отказываются от айфонов индийского производства из-за их низкого качества, а китайские устройства отправляются на замену, поскольку их качество в разы лучше.

Поток фейковых новостей связан с тем фактом, что Китай производит большинство смартфонов в мире — это достижение, которым многие гордятся и которое обеспечивает занятость многих жителей страны. Китай гордится своими технологиями и производственным мастерством, поэтому воспринимает в штыки то, что теперь сборкой занимаются и в Индии.

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