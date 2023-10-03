Эксперты рассказали, почему чаще всего загораются смартфоны

Журналисты издания Russia Today опросили технических экспертов, пытаясь выяснить наиболее частые причины возгорания мобильных телефонов.

Выяснилось, что чаще всего такой тип поломки связан с использованием некачественных зарядных устройств или выходом из строя аккумулятора. Эксперты советуют вовремя менять батарею, если она начала работать хуже, не оставлять телефон без присмотра и не запускать игры во время зарядки.

Если мы покупаем дешёвую зарядку, у которой тоненькие провода, устройства, которые повреждены, у которых провода перебиты, — их использование уже небезопасно. В данном случае возгорание возможно

Другой специалист обратил внимание, что смартфон может загореться, если оставлять его под действием солнечных лучей — например, на зарядке на подоконнике. Также возгорания случаются после падения телефона, вследствие чего повреждается батарея.