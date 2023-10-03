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В России с 1 марта 2024 года хотят заблокировать все VPN-сервисы

Роскомнадзор планирует выпустить приказ о блокировке всех VPN-сервисов на территории России. Об этом рассказал член Совета Федерации Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что речь идёт о всех магазинах приложений, в том числе Google Play и AppStore.

С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах.

Шейкин подчеркнул, что это в том числе касается VPN, которые предоставляют доступ к запрещённой социальной сети Instagram* — он назвал «особо важной» задачу ограничить доступ граждан к продуктам Meta*.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.