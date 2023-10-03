Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн работает над сценарием второго сезона сериала «Миротворец»

Джеймс Ганн работает над сценарием второго сезона сериала «Миротворец»
Комментарии

Фанаты сериала «Миротворец» могут ликовать. Режиссёр и новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн подтвердил, что уже работает над сценарием второго сезона шоу.

«Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. В образ персонажа отлично вписался харизматичный актёр Джон Сина.

Первый сезон шоу доступен для просмотра, но в России его официально посмотреть нельзя. Сериал получил в основном положительные оценки от критиков и аудитории.

Ранее Ганн подтвердил, что Миротворец останется в его новой киновселенной DC.

Материалы по теме
Создатель сериала «Миротворец» рассказал об удивительном камео DC в финале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android