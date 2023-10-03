Джеймс Ганн работает над сценарием второго сезона сериала «Миротворец»

Фанаты сериала «Миротворец» могут ликовать. Режиссёр и новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн подтвердил, что уже работает над сценарием второго сезона шоу.

«Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. В образ персонажа отлично вписался харизматичный актёр Джон Сина.

Первый сезон шоу доступен для просмотра, но в России его официально посмотреть нельзя. Сериал получил в основном положительные оценки от критиков и аудитории.

Ранее Ганн подтвердил, что Миротворец останется в его новой киновселенной DC.