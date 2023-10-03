Netflix показал трейлер мини-сериала «Весь невидимый нам свет» с Марком Руффало и Хью Лори

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер нового проекта «Весь невидимый нам свет» по одноимённому произведению американского писателя Энтони Дорра.

В центре сюжета окажутся слепая девушка из Франции и молодой немец в разгар Второй мировой войны. Работать над шоу будут режиссёр «Живой стали» Шон Леви, а также автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнят Марк Руффало (Брюс Бэннер из «Мстителей»), Хью Лори (главная роль в сериале «Доктор Хаус») и Луис Хофман (Йонас Канвальд из «Тьмы»), а также дебютантка Ария Мия Лоберти.

Мини-сериал будет состоять из четырёх эпизодов, которые выйдут в один день — 2 ноября.