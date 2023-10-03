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Появились первые десять минут фильма «Великий уравнитель 3»

Появились первые десять минут фильма «Великий уравнитель 3»
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Издание IGN опубликовало первые десять минут фильма «Великий уравнитель 3» с Дензелом Вашингтоном. За это время можно увидеть несколько экшен-сцен и самого Вашингтона, который жестоко расправляется с противниками.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет триквела продолжает события предыдущих двух картин. Отставной морской пехотинец Роберт МакКолл решает завязать с боевым прошлым и переезжает в Италию, найдя там новую семью. Однако вскоре он узнаёт о том, что его новые друзья живут под контролем местной мафии. Теперь МакКоллу нужно во что бы то ни стало защитить своих близких, бросив вызов криминальному авторитету.

Несмотря на крепкие две части, третью фанаты и критики приняли более прохладно.

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