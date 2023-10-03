«Я абсолютный трудоголик, и это не очень хорошо»: Идрис Эльба — о своей работе в кино

Недавно актёр Идрис Эльба посетил подкаст Changes With Annie Macmanus, в котором рассказал о своём рабочем стиле жизни. Актёр назвал себя настоящим трудоголиком, который очень мало отдыхает.

По словам Эльбы, он понимает, что слишком много работать — не есть хорошо, однако к такому стилю жизни он уже привык.

Я прохожу терапию последний… где-то около года. Это не потому, что я себе не нравлюсь или что-то в этом роде. Это из-за того, что у меня действительно сформировались некоторые нездоровые привычки. И я работаю в индустрии, где меня вознаграждают за эти нездоровые привычки. Я вознагражден за них. Я абсолютный трудоголик. И это, как правило, не очень хорошо для жизни.

Актёр подчеркнул, что когда не снимается в кино, любит проводить время за своей второй работой. Когда он не работает в кино, Эльба часто пробует себя в роли диджея. К тому же у актёра есть отдельная студия, в которой он занимается музыкой.