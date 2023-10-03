Ограничения Oldubil и Ininal не повлияли на возможность пополнения PS Store и Steam из РФ

Опасения по поводу запрета делать покупки в PS Store, Steam и других интернет-сервисах с помощью карт турецких платёжных систем оказались беспочвенными.

Вчера, 2 октября Oldubil предупредила пользователей, что владельцы анонимных карт смогут использовать их только в аккредитованных турецких сервисах. Однако спустя сутки система продолжает работать с популярными сервисами без ограничений.

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Судя по заявлениям техподдержки Ininal, речь шла о предоплаченных картах с фиксированным балансом — можно купить одноразовую» карту на 100 или 400 лир, и после траты этой суммы она станет бесполезной.

В Oldubil также отметили, что под ограничения попали физические карты, которые продают в торговых точках, а подтверждённых аккаунтов в приложении это не коснётся.

Таким образом, российские пользователи, которые пополняют баланс PS Store, Steam, Battle.net и других сервисов через приложения систем Oldubil, Ininal и подобных, на текущий момент могут делать покупки по старым правилам.