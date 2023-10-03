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Netflix представил видео о героях сериала «Падение дома Ашеров» по книге Эдгара Аллана По

Netflix представил видео о героях сериала «Падение дома Ашеров» по книге Эдгара Аллана По
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Стриминговый сервис Netflix в преддверии скорого релиза мини-сериала «Падение дома Ашеров» в жанре психологического хоррора, снятого по мотивам серии произведений Эдгара Аллана По.

В коротком тизере мы знакомимся с главными героями шоу — членами богатой семьи Ашеров. По сюжету сериала, они по очереди будут становиться жертвами загадочной женщины со сверхспособностями.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Над шоу будет работать режиссёр Майк Флэнаган, известный благодаря хоррорам «Окулус», «Отсутствие» и «Призраки дома на холме» Главные роли в «исполнят Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл, Карл Ламбли и Марк Хэмилл.

Сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре Netflix с 12 октября, одновременно будут выпущены все восемь эпизодов.

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