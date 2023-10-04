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Иэн Маккеллен уговаривал Патрика Стюарта не сниматься в «Звёздном пути»

Иэн Маккеллен уговаривал Патрика Стюарта не сниматься в «Звёздном пути»
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В своих новых мемуарах актёр Патрик Стюарт рассказал о том, как давний его друг и коллега Иэн Маккеллен советовал ему отказаться от «Звездного пути» и остаться в театре. В этот момент Стюарт думал, стоит ли ему присоединятся к популярной франшизе.

По словам Стюарта, Маккеллен настаивал на том, чтобы тот не взял на себя роль в «Звёздном пути». В итоге Стюарт всё равно решил сняться в шоу.

Когда я сказал ему, что собираюсь подписать контракт, он почти физически помешал мне сделать это. «Нет!» — сказал он. «Нет, ты не должен этого делать. Ты не должен. У тебя слишком много важной театральной работы. Ты не можешь бросить это ради телевидения».

Тогда Патрик успокоил друга и отметил, что театральная работа всегда будет с ним, а вот возможности сыграть в большом сериале больше может не быть.

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