Печальный Хоакин Феникс — на свежем кадре «Джокера 2»

Тодд Филипс, снявший «Джокера», опубликовал свежий кадр «Джокера 2». На нём можно увидеть печального Хоакина Феникса, который идёт по улице под дождём.

Новый кадр Филипс сопроводил словами благодарности. Он поблагодарил фанатов за тёплые слова и отметил, что «всё только начинается».

Фото: Warner Bros.

О чём будет «Джокер 2», неизвестно. Подробности сюжета держатся в секрете, но можно предположить, что большую роль в судьбе самого Джокера и в истории ленты сыграет Харли Квинн, образ которой воплотила Леди Гага.

Премьера картины состоится 4 октября 2024 года. Сегодня, кстати, 4 октября, то есть премьера состоится ровно через год.

Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.