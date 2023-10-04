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Появились первые восемь минут фильма «Проклятие монахини 2»

Появились первые восемь минут фильма «Проклятие монахини 2»
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Warner Bros. в качестве рекламной кампании «Проклятия монахини 2» опубликовала первые восемь минут фильма. Ролик можно посмотреть ниже.

В начале ленты нас знакомят с демоном Валаком, принимающим образ монахини, а также с главной героиней, сестрой Ирэн, которую сыграла Таисса Фармига.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёром картины выступил Майкл Чавес, известный по работе над «Проклятием плачущей», третьей частью «Заклятия» и рядом других хорроров.

Премьера «Проклятия монахини 2» во всём мира состоялась ещё в сентябре. До России картина официально не добралась, но в стране нашли способ прокатывать ленту с помощью обходных путей.

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