Мстительный Юэль Киннаман без голоса — в трейлере боевика Джона Ву «Тихая ночь»

Lionsgate опубликовала трейлер боевика «Тихая ночь», главную роль в котором сыграл звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман. Режиссёром ленты выступил культовый постановщик Джон Ву, известный своей любовью к боевикам.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет ленты посвящён мужчине, который становится свидетелем гибели своего маленького сына, попавшего под перекрёстный огонь банды в канун Рождества. Восстанавливаясь после ранения, которое стоило ему голоса, он делает месть своей миссией и приступает к изнурительным тренировкам, чтобы отомстить за своего сына.

Премьера ленты состоится 1 декабря. Вместе с Киннаманом в ленте сыграли Каталина Сандино Морено, Кид Кади и Арольд Торрес.