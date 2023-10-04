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Документальный фильм про Илона Маска покажет Universal Pictures

Документальный фильм про Илона Маска покажет Universal Pictures
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Ещё в начале года было известно о том, что про миллиардера Илона Маска снимут целый документальный фильм. А теперь появилась информация, кто выступит прокатчиком картины во всём мире.

Права на показ фильма выкупила компания Universal Pictures. Эта компания выступит дистрибьютором картины в международном прокате.

За создание документалки отвечает студия Jigsaw Productions. Режиссёром будущего документального фильма выступит оскароносный Алекс Гибни, известный по «Такси на тёмную сторону» и «Наваждению».

Документальный фильм полностью посвятят истории главы SpaceX, Tesla и гендиректора «Твиттера». В ленте обещали показать жизнь миллиардера «без прикрас». Среди стриминговых сервисов права достались компании HBO.

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