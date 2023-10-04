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Новые Call of Duty уже распланировали до 2027 года

Новые Call of Duty уже распланировали до 2027 года
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Call of Duty — популярная и быстрорастущая франшиза. У издателя Activision уже есть долгосрочные планы на развитие серии — вплоть до 2027 года.

Об этом в интервью рассказал президент Activision Роб Костич. По его словам, компания распланировала Call of Duty на четыре года вперёд. Такое планирование позволяет лучше анализировать ошибки и сразу же их исправлять.

Во время беседы Костич также затронул и разработку современных игр. Как отметил президент Activision, в наши дни создавать игры очень сложно и это влияет на всех.

Да, у нас есть потрясающая группа людей, которая работает над играми серии изо дня в день. Игры сильно изменились. Их намного сложнее создавать. Сейчас они намного более трудоёмкие, чем когда-либо, и поэтому для создания любой игры требуется просто больше ресурсов.

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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