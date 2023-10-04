Apple выплатит штраф в 1,17 млрд рублей за запрет на оплату покупок вне App Store

Осенью 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила Apple в нарушении законов из-за запрета размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store. В январе 2023-го ведомство назначило штраф компании на сумму в 1,17 млрд рублей.

В мае Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа. В июле компания Тима Кука подала апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд, но тот её отклонил.

В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более $ 17 млн) за нарушение антимонопольного законодательства.

Интересно, что это уже не первый штраф для Apple в России. В апреле 2021 года корпорация уже выплатила 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением — жалобу тогда подала «Лаборатория Касперского» из-за работы сервисов родительского контроля.