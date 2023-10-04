«Возвращение к корням»: пресса оценила Assassin's Creed Mirage на уровне прошлых игр серии

4 октября критики опубликовали рецензии на Assassin's Creed Mirage — первую за три года часть культовой серии. Сюжет проекта расскажет историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизе, а события проекта развернутся в Багдаде IX века.

Журналисты в целом оценили Mirage примерно на уровне предыдущих частей серии — на агрегаторе Opencritic у проекта 77 баллов из 100. Критики похвалили новинку за живописный Багдад, возвращение к формулам классических частей серии и сюжет, однако многим не понравились устаревшие игровые механики, модели персонажей, скучные диалоги и глупый искусственный интеллект.

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из отзывов критиков на Assassin's Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage — это успешный первый шаг к возвращению к стелсу и тем самым корням, с которого началась вся серия.

Assassin’s Creed Mirage — это не триумфальное возвращение серии к славе, на которое мы надеялись, но это достойный первый шаг.

Assassin's Creed в буквальном смысле вернулся к корням с Mirage. Несмотря на то что им удалось идеально показать Багдад в самом красивом свете, авторам не удалось создать хорошую игру.

Assassin's Creed Mirage вернулась к корням, но в процессе потеряла то, что сделало серию великой, — из-за беспорядочного лазания и ненужной истории.

Помимо потрясающего окружения, Assassin's Creed Mirage не предлагает ничего интересного или нового. Это смесь худших частей классической и современной Assassin's Creed, в которой приносится в жертву как повествование, так и исследование в попытке удовлетворить фанатов обеих эпох.

Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и даже на iPhone 15 Pro.