Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Возвращение к корням»: пресса оценила Assassin's Creed Mirage на уровне прошлых игр серии

«Возвращение к корням»: пресса оценила Assassin's Creed Mirage на уровне прошлых игр серии
Аудио-версия:
Комментарии

4 октября критики опубликовали рецензии на Assassin's Creed Mirage — первую за три года часть культовой серии. Сюжет проекта расскажет историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизе, а события проекта развернутся в Багдаде IX века.

Журналисты в целом оценили Mirage примерно на уровне предыдущих частей серии — на агрегаторе Opencritic у проекта 77 баллов из 100. Критики похвалили новинку за живописный Багдад, возвращение к формулам классических частей серии и сюжет, однако многим не понравились устаревшие игровые механики, модели персонажей, скучные диалоги и глупый искусственный интеллект.

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из отзывов критиков на Assassin's Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage — это успешный первый шаг к возвращению к стелсу и тем самым корням, с которого началась вся серия.
Assassin’s Creed Mirage — это не триумфальное возвращение серии к славе, на которое мы надеялись, но это достойный первый шаг.
Assassin's Creed в буквальном смысле вернулся к корням с Mirage. Несмотря на то что им удалось идеально показать Багдад в самом красивом свете, авторам не удалось создать хорошую игру.
Assassin's Creed Mirage вернулась к корням, но в процессе потеряла то, что сделало серию великой, — из-за беспорядочного лазания и ненужной истории.
Помимо потрясающего окружения, Assassin's Creed Mirage не предлагает ничего интересного или нового. Это смесь худших частей классической и современной Assassin's Creed, в которой приносится в жертву как повествование, так и исследование в попытке удовлетворить фанатов обеих эпох.

Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и даже на iPhone 15 Pro.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать про Assassin's Creed Mirage
Всё, что нужно знать про Assassin's Creed Mirage
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android