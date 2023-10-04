Бумыч перешёл в Cloud9 за $ 1 млн — инсайдеры

Сразу несколько авторитетных инсайдеров заявили, что российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов перейдёт из 1WIN в Cloud9. Об этом пишут harumi, Jonas Life и «База киберспорта».

Последний источник также назвал возможную сумму выкупа Бумыча — C9 якобы заплатила за игрока в Counter-Strike 2 от $ 500 тыс. до $ 1 млн. По данным «Чемпионата», семизначная сумма действительно близка к правде, как и то, что Михайлов будет получать в клубе больше, чем в NAVI.

Возможный состав Cloud9 по CS 2

Дмитрий sh1ro Соколов

Сергей Ax1Le Рыхторов

Илья Perfecto Залуцкий

Денис electroNic Шарипов

Кирилл Boombl4 Михайлов

Бумыч стал чемпионом мира и выиграл несколько престижных турниров в составе Natus Vincere, но со скандалом покинул команду в июне прошлого года. После полугодовой паузы Михайлов возобновил карьеру в 1WIN, с которой успел выиграть несколько онлайн-турниров уровня CCT Online Finals #3 на $ 200 тыс.