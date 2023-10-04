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«Мятежная луна» Зака Снайдера получила возрастной рейтинг «для подростков»

«Мятежная луна» Зака Снайдера получила возрастной рейтинг «для подростков»
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Научно-фантастический фильм «Мятежная луна» режиссёра Зака Снайдера получил возрастной рейтинг PG-13. Это означает, что картина не рекомендуется к просмотру детям младше 13 лет.

Представители рейтингового агентства отметили, что в ленте присутствуют сцены жестокого и кровавого насилия, нецензурная лексика, постельные эпизоды и частичная нагота.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера картины состоится 22 декабря в сервисе Netflix. Ранее создатели настольной игры по мотивам «Мятежной луны» подали на компанию в суд.

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