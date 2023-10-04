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Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE Plus со стилусом

Samsung представила два новых планшета — Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE Plus. Оба устройства поддерживают фирменный стилус компании S Pen, зарядку мощностью 45 Вт, а также обладают стандартом защиты от воды и пыли IP68.

Планшеты работают на мощном восьмиядерном чипсете SoC Exynos 1380. Дисплеи гаджетов имеют разрешение Full HD+ и работают с частотой 90 Гц. Причём диагональ экрана младшей модели составляет 11 дюймов, а старшей — 12,4 дюйма.

Ёмкость аккумулятора у Galaxy Tab S9 FE составила 8000 мА/ч, а у Galaxy Tab S9 FE Plus — 10 000 мА/ч. Также в обоих планшетах разрешение фронтальной камеры составило 12 МП.

Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE Plus доступны для покупки в четырёх цветах. Цены на первое устройство будут начинаться от € 520 (~ 54 тыс. рублей), а на второе — от € 700 (~ 73 тыс. рублей).