Microsoft добавила мини-игру во время установки обновлений Windows 11

Журналист издания The Verge Том Уоррен обратил внимание, что во время установки обновлений Windows 11 пользователи могут провести время за мини-игрой. Отмечается, что по геймплею тайтл напоминает современную версию игры SkiFree, которая появилась в Windows ещё в 1991 году.

Фото: The Verge

Опробовать мини-игру пользователи могут при установке крупных обновлений или при восстановлении настроек из резервной копии. На данный момент неизвестно, появляется ли игра в процессе установки самой Windows 11.

Неделю назад для Windows 11 вышел крупный апдейт с рядом свежих функций. Microsoft добавила ИИ-помощника Copilot, обновила дизайн микшера громкости, улучшила работу функции резервного копирования WIndows и многое другое.