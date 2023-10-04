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Опубликовано прохождение Assassin’s Creed Mirage — оно занимает около 11 часов

Опубликовано прохождение Assassin’s Creed Mirage — оно занимает около 11 часов
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Вместе с падением эмбарго на оценки в Сети уже появилось прохождение сюжета Assassin’s Creed Mirage. Одним из первых ролик с полной сюжетной кампанией опубликовал блогер под ником Zanar Aesthetics — он прошёл игру на PlayStation 5 всего за 10 часов 48 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Zanar Aesthetics. Права на видео принадлежат Zanar Aesthetics.

Таким образом, Mirage действительно напоминает классические части Assassin’s Creed, которые можно было пройти за относительно небольшой промежуток времени. При этом стоит учесть, что на полное прохождение с выполнением всех побочных миссий и сбором всех предметов на карте уйдёт куда больше времени — до 30 часов.

Assassin's Creed Mirage — первая самостоятельная игра в серии за три года. Сюжет проекта рассказывает историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизы, а события проекта разворачиваются в Багдаде IX века. Игра станет доступна в ночь на 5 октября на ПК и консолях.

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