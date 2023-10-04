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Фильм по игре Five Nights at Freddy's окупился ещё до выхода в кинотеатрах

Фильм по игре Five Nights at Freddy's окупился ещё до выхода в кинотеатрах
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На этой неделе продюсер фильма по игре Five Nights at Freddy's Джейсон Блум дал интервью журналистам издания Fortune. В ходе разговора Блум признался, что картина уже отбила производственные затраты, хотя даже не успела выйти в прокат.

По словам продюсера, этого удалось достичь благодаря продаже прав на показ ленты телевизионным каналам и стриминговым сервисам. Напомним, бюджет экранизации составил $ 20–25 млн.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.

Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в стриминговом сервисе Peacock.

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