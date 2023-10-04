Honkai Star Rail стала спонсором китайской команды LGD Gaming на The International 2023

Разработчики игры Honkai: Star Rail заключили соглашение о сотрудничестве с китайским киберспортивным клубом LGD Gaming. Об этом команда сообщила в соцсетях.

Студия HoYoverse станет спонсором состава по Dota 2 на время The International 12. Также клуб объявил, что уже сегодня вылетает на место проведения главного турнира года.

Honkai Impact: Star Rail будет спонсировать подразделение LGD Gaming по Dota 2 на TI12. Сегодня команда отправится в Сиэтл. И пусть это путешествие в итоге приведёт нас к звёздам!

Фото: Weibo LGD Gaming

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 лучших команд разыграют большой призовой фонд, который на текущий момент составляет более $ 2,8 млн.