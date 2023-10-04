Владельцы iPhone 15 Pro пожаловались на ожоги из-за смартфона — СМИ

Владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max начали массово жаловаться в соцсетях, что при использовании смартфона получают ожоги. Одни пользователи поделились, что травмировали свои пальцы, а другие — бедро.

Фото: Weibo.com

Фото: Weibo.com

Линейка смартфонов iPhone 15 действительно страдает рядом проблем: перегрев корпуса, вздутие аккумулятора и так далее. Однако на этой неделе стало известно, что китайские пользователи специально распространяют фейки о заниженном качестве индийских сборок и уверяют, что они якобы намного хуже.

Это связано с тем, что iPhone 15 собирались не только в Китае, но и в Индии. Вполне вероятно, что массовые сообщения о получении ожогов тоже являются фейком. Сама Apple никаких комментариев по поводу ситуации пока не дала.