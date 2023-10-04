Авторы сериала «Ван-Пис» для Netflix напомнили автору манги о давно забытом персонаже
Недавно шоураннер сериала «Ван-Пис» для Netflix Мэтт Оуэнс поделился забавной историей, которая случилась во время его первой встречи с создателем оригинальной манги Эйитиро Одой.
Мэтт Оуэнс предложил идею боя с Мистером 7 во время своей первой встречи на One Piece Live Action, и Ода был очень впечатлён, поскольку забыл, что вообще создавал этого персонажа.
Эйитиро Ода был удивлён познаниями шоураннера, поэтому нарисовал полноценный концепт персонажа — его дизайном создатели сериала и вдохновились.
Фото: Artur — Library of Ohara
Сериал «Ван-Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор.
Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 августа в стриминговом сервисе Netflix.
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