Авторы сериала «Ван-Пис» для Netflix напомнили автору манги о давно забытом персонаже

Недавно шоураннер сериала «Ван-Пис» для Netflix Мэтт Оуэнс поделился забавной историей, которая случилась во время его первой встречи с создателем оригинальной манги Эйитиро Одой.

Мэтт Оуэнс предложил идею боя с Мистером 7 во время своей первой встречи на One Piece Live Action, и Ода был очень впечатлён, поскольку забыл, что вообще создавал этого персонажа.

Эйитиро Ода был удивлён познаниями шоураннера, поэтому нарисовал полноценный концепт персонажа — его дизайном создатели сериала и вдохновились.

Фото: Artur — Library of Ohara

Сериал «Ван-Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор.

Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 августа в стриминговом сервисе Netflix.