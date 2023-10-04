Популярнейший блогер MrBeast пожаловался, что мошенники делают с ним дипфейки

Самый популярный YouTube-блогер MrBeast пожаловался в своём «твиттере», что с помощью нейросетей мошенники создают фейковую рекламу с его лицом. К примеру, в TikTok завирусилось видео, на котором MrBeast якобы анонсирует розыгрыш 10 тысяч iPhone 15 Pro.

Для получения «выигрыша» пользователям необходимо перейти на специальный сайт и оплатить комиссию в $ 2. Естественно, никакого приза люди не получают, а с их банковских карт списывают гораздо большую сумму.

Готовы ли платформы социальных сетей к росту числа дипфейков, создаваемых искусственным интеллектом? Это серьёзная проблема.

В начале сентября блогер пришёл к выводу, что ролики, на обложке которых у него закрыт рот, собирают больше просмотров, чем видео, превью которых сделано с открытым ртом.