Google представила смартфоны Pixel 8 и 8 Pro с улучшенной камерой и ИИ-функциями

Google провела презентацию, на которой представила свои флагманские смартфоны Pixel 8 и 8 Pro. Оба устройства поступят в продажу уже 12 октября по цене в $ 699 (около 70 тысяч рублей) и $ 999 (около 100 тысяч рублей) соответственно. Google планирует поддерживать гаджеты около семи лет.

Видео доступно на YouTube-канале Made by Google. Права на видео принадлежат Google.

Pixel 8

Pixel 8 получил 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на базе девятиядерного процессора Google Tensor G3 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти c аккумулятором в 4575 мА/ч.

Смартфон получил двойную основную камеру: 50-мегапиксельный модуль с поддержкой оптической стабилизации изображения, а также широкоугольный 12-мегапиксельный модуль. Разрешение фронтальной камеры составляет 10,5 Мп. Pixel 8 поступит в продажу в чёрном, сером и розовом цветах.

Pixel 8 Фото: Google

Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью до 2400 нит. Смартфон работает на базе того же девятиядерного процессора Google Tensor G3 с 12 ГБ оперативной и 128/256/512/1024 ГБ встроенной памяти c аккумулятором в 5050 мА/ч.

Смартфон получил тройную камеру: основную с модулем в 50 Мп с улучшенной стабилизацией изображения, широкоугольный модуль в 48 Мп и телефото — 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры также составляет 10,5 Мп.

Pixel 8 Pro Фото: Google

Оба смартфона также получили несколько новых функций на базе ИИ. Так, линейка Pixel 8 сможет создавать краткую выжимку из веб-страниц, гораздо лучше распознавать голосовой ввод текста и устранять ошибки при написании сообщений.

Кроме того, в смартфонах появится функционал Audio Magic Erase, который позволяет удалить фоновые звуки в видео. А в приложении «Google Фото» можно будет редактировать снимки, изменяя фон и перемещая объекты из одной части фотографии в другую.