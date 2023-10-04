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В Steam вышла демоверсия RoboCop: Rogue City — игры про Робокопа

В Steam вышла демоверсия RoboCop: Rogue City — игры про Робокопа
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4 октября в цифровом магазине Steam вышла демоверсия RoboCop: Rogue City — игры про Робокопа. Для установки пробной версии тайтла потребуется 49,3 ГБ. Скачать демо смогут даже геймеры с российскими аккаунтами.

Фото: Steam

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая и культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series. Напомним, на прошлой неделе разработчики из студии Teyon раскрыли системные требования игры. Для запуска шутера хватит компьютера с процессором Intel Core i7-4790 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650.

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