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В США протестировали систему экстренного оповещения жителей через смартфоны, ТВ и радио

В США протестировали систему экстренного оповещения жителей через смартфоны, ТВ и радио
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4 октября американские организации FEMA и FCC протестировали беспроводную систему экстренного оповещения в США. У миллионов жителей страны заиграли сирены на радио и телевидении, а на их смартфонах высветилось соответствующее объявление.

Это тест Национальной беспроводной системы экстренного оповещения населения. Цель испытаний — убедиться, что системы продолжают оставаться эффективным средством предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях на национальном уровне. Никаких действий от вас не требуется.

Фото: FEMA

Тестирование продолжалось с 14:20 по 14:50 по североамериканскому стандартному времени. Судя по реакции в соцсетях, испытание прошло успешно — американские пользователи массово сообщили о сигналах тревоги на своих устройствах.

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