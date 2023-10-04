Diablo 4 скоро выйдет в Steam

Blizzard, несмотря на огромный негатив вокруг Overwatch 2, продолжает выпуск своих проектов в магазине Valve: Diablo 4 появится в Steam уже 17 октября — как раз со стартом нового сезона.

Пользователям не потребуется включать Battle.net, нужно будет просто связать учётные записи Blizzard и Valve.

Diablo 4 станет второй игрой Blizzard в Steam. Первой была Overwatch 2, однако недовольные фанаты шутера, в большинстве своём из Китая, заминусовали рейтинг шутера — китайцы недовольны тем, что в начале 2023 года все игры Blizzard отключила, поскольку компания разорвала партнёрство с местным издателем.

В Steam у экшен-RPG будет три издания: обычное, расширенное (Deluxe) и ультимативное (Ultimate). Сейчас Diablo 4 доступна на ПК через Battle.net, а также на PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.