В России перестали работать устройства Xiaomi для «умного дома»

Пользователи из России стали массово жаловаться на прекращение работы устройств Xiaomi для умного дома. Проблема действительно массовая — техника не работает у большинства.

У владельцев техники компании не работает приложение Mi Home. С помощью него производится управление всем «умным домом» и его отдельными элементами. Например, видеокамерами, роботом-пылесосом, очистителями, увлажнителями и прочим. Примечательно, что проблемы наблюдаются только в России и Беларуси.

Фото: Сообщество Xiaomi в VK

Издание Mash отметило, что проблема связана со сбоями в серверах Xiaomi. В российском представительстве компании информацию подтвердили.

Как долго продлятся сбои, неизвестно. Пользователи даже не могут написать в поддержку, поскольку при попытке зайти в личный кабинет на официальном сайте компании, появляется ошибка.