Появились первые 19 минут Assassin's Creed Mirage

Прошедшей ночью состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Издание IGN по своей традиции опубликовало первые 20 минут стелс-экшена.

За первые минуты можно познакомиться с самим Басимом, второстепенными персонажами и геймплейными механиками. Геймеров сразу же выпускают для изучения города.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая переносит геймеров в древний город Багдад и его окрестности. Игрокам предстоит взять на себя роль Басима, который впервые появился в Assassin's Creed Valhalla.

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В игре есть субтитры на русском языке, но нет озвучки.