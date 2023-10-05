Виктор Логинов в образе продавца обуви Гены Букина — на фото со съёмок «Букиных»

Изданию E1 удалось заполучить фотографию со съёмок «Букиных» — сериала, который выступит продолжением ситкома «Счастливы вместе». На нём можно увидеть исполнителя главной роли Виктора Логинова.
Примечательнее всего на этом фото образ Логинова. Зрители вновь увидят его в роли продавца обуви в одном из магазинов Екатеринбурга. Как говорил актёр в интервью, Гена останется тем же продавцом, но их отношения с магазином «трансформируются».
Фото: ТНТ
Ещё появилось фото, на котором Логинов держит небольшую тарелку, символизирующую начало съёмок шоу. Производство проходит в данный момент в Москве.
Фото: ТНТ
Также Логинов подтвердил, что главные герои продолжат жить в Екатеринбурге, поскольку они — «патриоты своей малой Родины».
Премьера «Букиных» состоится в 2023 году. К своим ролям в сериале вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова.