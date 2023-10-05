Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Критики разгромили фильм «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Критики разгромили фильм «Изгоняющий дьявола: Верующий»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже скоро состоится мировая премьера филмьа «Изгоняющий дьявола: Верующий». Вчера на сайте Rotten Tomatoes появилось много рецензий критиков. Судя по ним, лента получилась очень плохой.

На Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил всего 24% — это очень низкий показатель.

Фото: Rotten Tomatoes

Картину ругают за скучный сюжет, бессмысленность многих действий героев, однообразность и предсказуемость. Некоторые заявили, что фильм не имеет права называться продолжением «Изгоняющего дьявола» 1973 года.

Ещё один ничем не примечательный фильм ужасов, который не имеет права даже упоминаться рядом с культовым оригиналом 1973 года.
Пока кто-нибудь не сможет придумать новый способ изобразить одержимость или борьбу с одержимостью, эта франшиза никуда не сдвинется.
Вся эта затея не стоит вашего внимания.

Мировая премьера ленты состоится 6 октября, но не в России.

Материалы по теме
«Великий уравнитель 3» облажался: после «Джона Уика 4» такие боевики нельзя снимать
«Великий уравнитель 3» облажался: после «Джона Уика 4» такие боевики нельзя снимать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android