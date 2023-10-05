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Актёра Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Актёра Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт
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По информации издания The Sun, 64-летний актёр Кевин Спейси прошёл МРТ-сканирование во время 15-го Ташкентского международного кино фестиваля в Узбекистане. У артиста заподозрили инфаркт.

Согласно информации, Спейси во время выступления почувствовал, что вся его левая рука онемела примерно на восемь секунд. После этого актёра госпитализировали. У врачей были опасения, что у Спейси мог случиться сердечный приступ, но позже он был выписан из больницы — результаты обследований оказались положительными.

После выписки актёр вновь выступил на сцене в тот же вечер и обратился к зрителям, заявив о ценности человеческой жизни.

Это заставило меня действительно воспользоваться моментом и подумать о том, насколько хрупка жизнь — для всех нас.

Наибольшую известность Спейси получил за роль в сериале «Карточный домик».

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