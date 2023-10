The Legend of Zelda возглавила топ-100 величайших игр по версии EDGE за последние 30 лет

Известный игровой журнал EDGE составил собственный топ из 100 величайших игр за последние 30 лет. Список формировался не только членами редакции журнала, но также и разными представителями игровой индустрии: журналистами, разработчиками и так далее.

Величайшие игрой последних 30 лет EDGE назвал The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На втором месте расположилась Dark Souls, а замыкает тройку Super Mario 64. В топе на местах пониже есть и другие культовые игры: «Ведьмак 3», Red Dead Redemption 2, Disco Elysium, Skyrim.

Топ-15 величайших игр за последние 30 лет по версии EDGE

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dark Souls Super Mario 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Resident Evil 4 Halo: Combat Evolved Half-Life 2 Portal Elden Ring DOOM Super Mario Galaxy Bloodborne Minecraft Final Fantasy 7 The Last of Us

Обложка декабрьского выпуска EDGE с персонажами культовых игр