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The Legend of Zelda возглавила топ-100 величайших игр по версии EDGE за последние 30 лет

The Legend of Zelda возглавила топ-100 величайших игр по версии EDGE за последние 30 лет
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Известный игровой журнал EDGE составил собственный топ из 100 величайших игр за последние 30 лет. Список формировался не только членами редакции журнала, но также и разными представителями игровой индустрии: журналистами, разработчиками и так далее.

Величайшие игрой последних 30 лет EDGE назвал The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На втором месте расположилась Dark Souls, а замыкает тройку Super Mario 64. В топе на местах пониже есть и другие культовые игры: «Ведьмак 3», Red Dead Redemption 2, Disco Elysium, Skyrim.

Топ-15 величайших игр за последние 30 лет по версии EDGE

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  2. Dark Souls
  3. Super Mario 64
  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  5. Resident Evil 4
  6. Halo: Combat Evolved
  7. Half-Life 2
  8. Portal
  9. Elden Ring
  10. DOOM
  11. Super Mario Galaxy
  12. Bloodborne
  13. Minecraft
  14. Final Fantasy 7
  15. The Last of Us

Обложка декабрьского выпуска EDGE с персонажами культовых игр

Фото: EDGE

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