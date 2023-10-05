Sony Pictures хочет снять ещё один перезапуск фильма «Вспомнить всё» — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что Sony Pictures подумает о создании нового перезапуска фильма «Вспомнить всё» 1990 года. Главную роль в ленте исполнил Арнольд Шварценеггер.

Оригинальная лента уже получала перезапуск. В 2012 году вышел ребут с одноимённым названием. Главную роль в перезапуске сыграл Колин Фаррелл. Создатели фильма не смогли влюбить в него критиков — ленту разгромили. После этого новостей о ещё одном перезапуске не было.

Оригинальный фильм «Вспомнить всё» снял Пол Верховен. Сюжет «Вспомнить всё» посвятили тому, как обычный рабочий Дуглас Куэйд соглашается принять участие в эксперименте. Его суть в том, чтобы дать человеку иллюзию новой жизни. Как обычно что-то идёт не по плану, и вернувшийся в жизнь мужчина теряется в реальности.

Официального подтверждения о создании перезапуска от Sony пока что нет.