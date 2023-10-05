Создатели сериала «Ван Пис» хотят видеть Джейми Ли Кёртис во втором сезоне

В конце сентября стало известно, что актриса Джейми Ли Кёртис хочет сняться во втором сезоне сериала «Ван Пис». Тогда это было лишь желанием актрисы, никаких официальных заявлений от Netflix не было.

В недавнем интервью шоураннер Мэтт Оуэнс заявил, что команда создателей сериала действительно хочет привлечь актрису к шоу. Сейчас провести переговоры невозможно из-за забастовки актёров, но после её завершения шоураннер готов «бороться» за Джейми Ли Кёртис.

Как выяснилось, Джейми Ли Кёртис — фанатка «Ван Писа». Как только она это сказала, мы подумали: «Хорошо, мы должны попытаться заполучить её в шоу». Что мы можем сделать?". И доктор Куреха, к великому счастью, это персонаж, который присоединится к нам. Кто-то, а Джейми Ли Кёртис отлично подходит нам.

Сериал «Ван Пис» — адаптация одного из самых популярных аниме. Шоу получило очень тёплые отзывы от критиков и зрителей. Проект понравился даже тем, кто не знаком с оригинальным «Ван Писом».

Посмотреть «Ван Пис» можно на Netflix.