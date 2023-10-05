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В онлайн-кинотеатрах России могут появиться популярные латиноамериканские сериалы

По информации газеты «Известия», все ведущие российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке прав на классические латиноамериканские мыльные оперы. Речь идёт про проекты «Дикий ангел», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и другие сериалы.

Помимо старых лент, популярных в 1990-е годы, обсуждается покупка прав и на новые проекты. Латиноамериканские сериалы, отмечают в газете, могут стать популярными у российских зрителей, поскольку сейчас люди готовы активно пересматривать старые ленты из-за отсутствия голливудскхи новинок.

По словам многих экспертов отрасли, российский зритель любит подобные проекты, поэтому точно будет рад увидеть их в онлайн-кинотеатрах.

В онлайн-кинотеатре START отметили, что латиноамериканские проекты «были пионерами жанра мыльных опер на отечественном телевидении».

Несмотря на то, что сейчас в топе просмотров турецкие ленты, аудитория поклонников латиноамериканских сериалов всё равно достаточно большая. Не исключено, что в ближайшее время у нас появится латиноамериканский проект, который понравится преданным фанатам таких сериалов.

Когда именно в российских онлайн-кинотеатрах могут появиться латиноамериканские шоу, неизвестно. Переговоры об этом активно ведутся.