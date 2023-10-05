Самым популярным героем в Overwatch 2 с релиза стала Ана

С релиза Overwatch 2 прошёл год. В честь этого Blizzard в социальных сетях поделилась любопытной статистикой, которую геймеры набили в шутере за последние 12 месяцев.

Так, больше всего за весь год играли за Ану — героя поддержки. Эш вызывала Боба с помощью ультимативной способности более 182,5 млн раз, а за Фарру геймеры налетали в воздухе больше 146 тысяч дней.

Ещё один интересный фрагмент из статистики — Лусио, Бригитта и Уинстон оттолкнули в общей сложности более 32,8 трлн. противников.

Фото: Blizzard

Другой статистикой — например, за какого из героев было нанесено больше всего урона, или кто из персонажей вылечил больше всего здоровья — Blizzard не поделилась.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Седьмой сезон стартует в тайтле 10 октября.