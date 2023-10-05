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Авторы игры по «Сказкам старой Руси» вдохновлялись окружением из японской анимации

Российская игровая студия 1С Game Studios представила визуальный стиль игрового окружения «Сказок Старой Руси» по вселенной Романа Папсуева, который выступает креативным продюсером проекта. Авторы приурочили ролик к дню рождения всей франшизы.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Как рассказал Роман Папсуев, авторы долгое время экспериментировали с визуальным стилем окружения будущего проекта. В конечном итоге создатели остановились на окружении в стиле японской анимации.

В самом начале разработки мы довольно долго экспериментировали с будущим визуальным стилем игры. И если персонажей мы решили делать в духе любимых советских мультфильмов 1960-х годов, то в качестве источника вдохновения для рисования окружения были выбраны фоны в стиле японской анимации. Напрямую копировать не хотели, поэтому продолжали эксперименты – и пришли к текущему, собственному, варианту. Надеюсь, игрокам такой стиль придется по душе.

Релиз первой игры серии «Сказки старой Руси» должен состояться в 2024 году.